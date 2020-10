Trio Giovana, Rafa e Chico brigam entre si para evitar 4a força

O trio formado pelos candidatos a prefeita/o de Americana Giovana Fortunato/PDT, Rafael Macris/PSDB e Chico Sardelli/PV têm focado o embate e os ataques entre si. Embora neguem abertamente, os comandos das três campanhas vêm nos outros dois componentes do ‘trio’ as forças capazes de levar a eleição.

Este sábado foi a vez de Rafael Macris contratacar Chico Sardelli por conta de uma fala do verde em uma rádio da cidade. Antes, Giovana já tinha elencado os dois como foco de seus ataques/comparativos para a campanha.

A briga ‘em casa’ é mais cômoda para as três campanhas porque evita a entrada em cena da novidade, que pode atrapalhar os programas eleitorais e inserir novas pautas, que já estão todas esquematizadas.

EXPERIÊNCIA, CHEGA DOS MESMOS E DAE– Sardelli tem focado sua campanha em falar na experiência de gestor público- fazendo diferenciação com os dois e também com Talitha De Nadai/PSD. Já Giovana foca no ‘chega dos mesmos’- apontando que o tucano e Sardelli estiveram apoiando tanto Omar Najar- 2014-2020 quanto Diego De Nadai- 2009 -2014. Já Macris foca que tem solução para os problemas do DAE ou da falta d’água- simplesmente a privatização- entrega para o capital privado a gestão da água da cidade.