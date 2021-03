Trio tenta roubar carro, não consegue e dois vão em cana

Equipe da polícia militar foi acionada para atendimento de possível roubo a estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, onde três indivíduos já haviam saído do local correndo a pé, sentido ao centro da cidade.

Com as informações irradiadas via COPOM, os policiais iniciaram patrulhamento com vistas aos indivíduos, sendo dois deles localizados pela Rua Orlando Dei Santi, após saírem de um terreno baldio.

Submetidos à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado mas, ao serem questionados sobre o fato, confirmaram a participação no delito, dizendo que haviam uma terceira pessoa – não identificada -, a qual não foi localizada, utilizando um simulacro de arma de fogo.

A vítima declarou que os infratores haviam tentado roubar seu veículo, ao parar no estacionamento do comércio, contudo não conseguiram, fugindo em seguida.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde após os trabalhos cartorários os infratores

permaneceram apreendidos.