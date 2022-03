Trio faz motorista refém e rouba carga de remédio avaliada em R$40 mil

Três bandidos sequestraram um motorista para realizar um roubo de carga de remédios avaliada em R$40 mil. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, em uma zona rural que liga Americana a Nova Odessa.

Segundo a Guarda Municipal de Nova Odessa, a vítima estava em um veículo Fiorino quando foi abordada pelo trio de criminosos, que estava armado com revólveres.

Os criminosos levaram a vítima até a zona rural. A vítima informou que ficou dentro do carro com dois dos criminosos, enquanto um deles saiu com a Fiorino para um destino desconhecido.

Algum tempo depois, os dois criminosos receberam uma ligação do comparsa com a permissão para liberar a vítima. O motorista então foi liberado e entrou em contato com a Guarda de Nova Odessa, que fez o resgate na Rodolfo Kivitiz.

