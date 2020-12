Trio do pó cai com grana e material pra venda

Um trio do pó que vendia drogas em Americana foi detido após ação da equipe de Romu da Guarda Municipal de Americana este domingo. Ainda foram registrados casos de resistência e desacato. Os homens estavam na rua Francisco Zago, por volta das 17:45h quando foram abordados.

A equipe avistou os três e um deles, ao avistar a viatura saiu caminhando rapidamente dispensando algo ao solo. Rapidamente foi abordado e durante a busca pessoal realizada encontrado um frasco contendo em seu interior 38 pedras de crack, R$400 em dinheiro e averiguando o local do objeto dispensado, a saber se tratar de 7 eppendorf de cocaína.

No momento em que era entrevistado, a equipe visualizou um veículo Hyundai Elantra de cor branca, a qual tinham informações precisas que o condutor seria o “gerente do tráfico” naquela região, sendo observado ainda um rapaz ao lado do veículo entregando uma sacola para outro homem que fugiu arremessando a sacola em um telhado residencial, porém sem tempo hábil para continuidade da fuga.

Abordado e após revista pessoal, logrado êxito no encontro de um aparelho de telefone celular, R$354 em espécie e na averiguação no imóvel encontrado uma sacola contendo outros 97 eppendorf de cocaína e outras 48 pedras de crack. Nesse momento surgiu uma terceira pessoa no local alegando ser o proprietário do automóvel que por ali tinha permanecido, porém completamente em estado de comportamento alterado, passando a proferir ofensas morais a equipe.

Os GMs fizeram o emprego moderado da força devido resistência ofertada no momento de sua detenção. Assim a equipe retornou ao local da primeira abordagem sendo liberado o ingresso da equipe para continuidade das averiguações porém nada de interesse policial encontrado, mas foi confidenciado a equipe que um indivíduo em um veículo branco sempre comparecia na casa para pegar algo.

Em posse de tais informações a equipe se dirigiu até a residência do proprietário do veículo Elantra e após averiguações no imóvel, localizados R$9.149 em espécie divididos entre guarda roupa e uma mochila sobre a cama. No veículo, após buscas feitas, encontrados documentos pessoais e R$84,00 em dinheiro. Após elucidação dos fatos, emanada voz de prisão aos três indivíduos e ocorrência encaminhada a unidade de polícia civil para apreciação da autoridade policial signatária, que deliberou pela apreensão das drogas, dinheiro, veículo recolhido ao pátio municipal administrativamente e dois indivíduos ratificada a prisão e recolhidos ao ergástulo de Sumaré, sendo o proprietário do automóvel liberado após procedimentos cartorários de polícia judiciária.

Apreendidos:

R$9.885,00 reais

86 pedras de crack – 26 grs

104 eppendorf de cocaína 71 grs

2 Telefones celulares

1 veículo Hiunday Elantra branco

FBQ 8902 SBO

Indivíduo Preso: W.B.S, 33 anos

Indivíduo Preso: E.J.S.P, 34 anos, pintor

Indivíduo liberado: C.F.B, 21 anos, op de máquina