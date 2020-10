Trio detido tentando fazer limpa em casa

Um trio foi detido pela Guarda Municipal de Americana por furto tentado a residência na vila Brieds esta segunda-feira. Um deles era morador do local e eles foram acusados de levar móveis para trocar por drogas. Os homens tentavam levar itens da casa na rua do Alumínio. As equipes chegaram ao local por volta das 11h30.

Foi liberado via rede rádio de um furto em andamento na vila Brieds. Seriam dois os ladrões. Descritas as características físicas e vestes, as equipes passaram a realizar diligências e logo visualizaram dois homens saindo do imóvel. Abordados, revistados e nada ilícito encontrado.

No corredor do imóvel havia um par armário de cozinha, porém notado que o portão de acesso estava trancado. Entrevistados a respeito, relataram em primeiro momento que o dono da residência havia permitido a retirada do armário e teriam pulado o portão para retirada. Antes mesmo do residente chegar no local, fomos informados por populares que um morador da residência alvo, estaria na esquina.

O homem tentou fugir, mas logo foi alcançado, averiguado e nada ilícito trazia consigo. Indagado, disse que era usuário de drogas, que morava no imóvel, mas que não teria permitido e nem conhecia os indivíduos que ali estavam. Com a chegada da vítima, esta relatou que seu filho é usuário de drogas e que no domingo estava na companhia dos outros rapazes detidos retirando objetos para ser trocado por drogas, mas que na data de hoje não teria visto e nem permitido o ingresso e retirada de algum objeto da casa.

Diante dos fatos elucidados, os três foram detidos e apresentados na unidade de polícia para apreciação da autoridade policial que acabou deliberando pela prisão em flagrante dos indivíduos que estavam “retirando” o armário e indiciando o filho da vítima para apuração em inquérito policial. Autores do furto recolhidos a cadeia pública de Sumaré e terceiro envolvido liberado após procedimentos cartorários de polícia judiciária.