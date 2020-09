Três prés devem se unir em Nova Odessa

Três prés candidatos a prefeito de Nova Odessa devem anunciar a união em torno de um único nome entre o final desta sexta-feira e o sábado. Os vereadores Carla Lucena/PL e Leitinho Schooder/PSD e o médico Dr Nivaldo/Republicanos devem centrar esforços para enfrentar o candidato do prefeito Bill Dr Lourenço/PSDB, o também vereador Tiago Lobo/PV, o novato Capitão Jackson/Avante, o veterano Nenê Réstio e o petista Tiago Beroco.

QUEM VEM? Há quem diga que soma dos três prés somam mais de 30% em pesquisas e que esse número não seria alcançado hoje por nenhum dos concorrentes, mas existe ainda a tarefa de ‘somar’ os votos dos três e definir quem será o/a cabeça de chapa. Qualquer dos três nomes tem força suficiente para engajar o eleitorado uma vez selada a união- até então imprevista. O movimento dos tem o esforço de polarizar a campanha com Dr Lourenço- candidato da inédita união do grupo de Bill e do ex-prefeito Manoel Samartin.