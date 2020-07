Trio de corajosas chega pro final de semana

Patricia Fortunato- corpo perfeito das redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Patricia Fortunato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Patricia Fortunato é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

Patricia, torcedora do Athletico-PR, resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a athleticana falou sobre a emoção de participar deste evento. “É uma mistura de ansiedade, alegria e amor. Amor pelo time, alegria de estar no concurso e poder representar o Furacão. Minha ansiedade está a mil para final”, declarou a torcedora gata do time paranaense.

Nas redes sociais, a gata rubro-negra não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de fotos ousadas. Para poder acompanhar mais sobre a Patricia Fortunato, basta seguir ela no seu Instagram oficial @patricia_06fortunato.

Loira do bumbum perfeito arrasa na praia e nas redes

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da gata Renata Monteiro foi escolhida para representar o estado do Amapá no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020. A beldade venceu a votação na última sexta-feira e foi eleita Musa da Internet pela organização.

O concurso foi realizado de maneira online por votação no Instagram oficial do evento entre os dias 25 de maio e 04 de julho e a final está prevista par o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde a loiraça espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes dos demais estados.

“Foi maravilhoso ter sido eleita a dona do bumbum mais lindo na web. Me dediquei o máximo para conseguir isso e quero agradecer ao concurso organizou muito bem as votações. Quero também agradecer a todos os meus seguidores que sem eles essa conquista não teria chegado. Muito obrigado!!”, avisou a dona do bumbum na nunca que é muito elogiada nas redes sociais. A beldade faz grande sucesso por onde passa com seu corpo cheio de curvas.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Renta Monteiro, basta seguir ela no seu Instagram @re_monteiro40, onde ela possui mais de 43 mil fãs.

Raffa Lima se destaca pela beleza do interior

Aos 21 anos de idade ela quer se consolidar como modelo.

Uma das coisas para se admirar em Raffa Lima é justamente seu foco e sua vontade de vencer. Desde os 19 anos de idade ela vem crescendo e consolidando sua carreira de modelo, ainda em formação, o seu público a motiva e ela vem enfrentando todas as dificuldades e se tornando cada vez uma modelo mais forte em sua região. Agora aos 21 anos de idade Raffa Lima sabe da importância de profissionalizar sua carreira e está se preparando para alguns projetos artísticos que estão vindo ao seu encontro.

“O momento é de se preparar pra aproveitar ao máximo é melhor tudo de bom que está acontecendo.” Afirma, existem possibilidades dela participar do carnaval de São Paulo ano que vem, assim como foi convidada para um concurso nacional de musa. Em breve também ela deve realizar seu primeiro ensaio profissional o que sem duvida será um divisor de águas nessa promissora carreira.