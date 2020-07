Trio da malhação. Dicas da Covid e futuro logo ali

Abaixo o NM traz o Trio da Malhação do final de semana.

Tamires Bueno declara seu amor a malhação.

Aos 22 anos e a 5 se dedicando a academia agora influência outras pessoas.



Tamires é uma daquelas mulheres que chamam muito a atenção por onde passa, a 5 anos ela se dedica a dieta e treino pesado, onde afirma ser uma paixão da sua vida.

O resultado sem duvida é um corpo lindo e agora ela influencia outras pessoas que querem se dedicar aos treinos e para isso a cada dia ela compartilha sua vida nas redes sociais. Recentemente Tamires recebeu um convite para realizar um ensaio fotográfico sensual e ela diz.

Jeane Miranda quer ser a Top Verão

A modelo gata Jeane Miranda disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. A bela morena se candidatou para representar o estado Rio de Janeiro, onde vive.

A beldade vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expecativa para o inicio do concurso, Jeane disse estar ansiosa e otimista. “Estou confiante por mais que eu não ganhe. Espero que participando do concurso me abram muitas portas”, disse a bela carioca. Na ficha do concurso, Jeane declarou que acha sua boca atraente e acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque os dias são mais longos e ela adora praia e ser fitness.

“O verão é top para mim porque os dias são mais longos, parece que o sol fica na terra por muito mais tempo, fora o azul do céu, não existe coisa mais linda. E que um por do sol à beira-mar bçai faz para nós nos sentirmos gratos. E como toda carioca em dias quentes é motivo o suficiente para amar praia, fora aquela vontade de ser fitness. Ficamos mais a vontade na hora de escolher um look bem fresquinho para curtir a noite agradável com a família e amigos” declarou a beldade.

Jeane Miranda faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores. Para acompanhar mais sobre a beldade basta seguir ela no seu instagram @jeanemiranda, onde tem mais de 10 mil fãs.

Musa do Fluminense posa nua e dá dicas da Covid-19

Monique Teixeira, que recebeu o título de Musa do Fluminense no final de 2019 pelo projeto Musa do Brasileirão e é a atual representante do tricolor carioca, posou nua em um ensaio especial para o projeto. Usando apenas a sua faixa de Musa, a beldade abusou da sensualidade e ousadia. Monique é personal trainer e seu trabalho foi diretamente impactado pela pandemia do Covid-19.

“Estou impedida de trabalhar com as academias fechadas. Por isso a solução está sendo a utilização da internet para acompanhamento dos alunos. As aulas são feitas via ligação de vídeo e eu acompanho o treino realizado pelo aluno de forma virtual.” Apesar do impacto em seu trabalho, a Musa é uma das defensoras da quarentena e dos cuidados para prevenção do Corona vírus e dá algumas dicas para quem pretende manter a forma durante esse período:

“É muito importante o uso da máscara mesmo durante o treino, apesar de dificultar a respiração o uso é obrigatório, assim como a utilização do álcool em gel para a desinfecção do local de treino, antes e depois de sua realização. Para exercícios aeróbicos, dê preferência para praças e parques não movimentados e os exercícios podem ser feitos em casa, com a ajuda de utensílios domésticos e mantimentos como o próprio sofá de casa e um saco de arroz.”

Fotos: Marcos Mello / Ag. Luxxus