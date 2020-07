Trio aquece inverno online e com projetos

Atriz no reality online na quarentena: “Alpha Woman”

A atriz e empresária Mel Fire lançou recentemente seu livro “Alpha Woman”, que em pouco tempo já se tornou um sucesso de vendas online. A obra apresenta alguns casos reais do período que trabalhou como dominatrix. Além disso, ela dá dicas de autoconfiança, independência e empoderamento feminino.

Com o atual cenário de pandemia, Mel decidiu ir além e apostou em um reality show totalmente online, direcionado para mulheres que desejam divulgar seu negócio e sua imagem. São 20 candidatas de todo o Brasil disputando diversos prêmios, incluindo um cartão com R$1.000 mil para compras. Na primeira etapa, mulheres de todo o Brasil se inscreveram para participar. E no processo de seleção, Mel conta que priorizou perfis bem distintos. Algumas são mais novas, outras mais maduras, muitas empreendedoras e outras que trabalham por conta própria como freelancers. Há ainda modelos na competição.

“Essa mistura de perfis é que garante uma dinâmica muito maior no reality. Até porque as provas ‘testam’ a personalidade de cada uma, as atitudes de cada uma. O projeto valoriza mulheres livres, independentes, autênticas e poderosas. E as provas, cada uma com um critério diferente de avaliação, vão de encontro a tudo isso”, explica a idealizadora. A final acontece na última semana de julho, quando todas as participantes serão avaliadas por juradas. A primeira edição do reality recebeu mais de 300 inscrições. Mel acredita que o modelo online de sucesso seguirá mesmo quando o isolamento for suspenso.

“Que mulher não gostaria de ter a chance de divulgar seu nome, ganhar presentes e concorrer a um prêmio em dinheiro direto do conforto de sua casa? O projeto instiga as mulheres e tem uma boa dose de entretenimento. A ideia surgiu durante a quarentena, mas quero levar adiante mesmo depois de tudo isso passar”, promete Mel.

Os episódios estão disponíveis no site: www.alphawoman.com.br.

Miss Caxias do Sul no reality “Casa das Pimentinhas”

O reality show “Casa das Pimentinhas”, que tem como prêmio a capa da revista Sexy, está fechando o time de beldades para a edição pós-pandemia. Sabrina Ferreira é a mais nova confirmada. Eleita Miss Caxias do Sul, ela é estudante de educação física, tem 26 anos e ostenta o título de Miss Guaporé, cidade onde também é embaixadora de uma marca de lingeries.

De família simples, Sabrina quer contar sua história de vida no reality para inspirar outras mulheres que sonham com a carreira artística e com a fama. “Já trabalhei na roça, já fui faxineira e nunca desisti de ser modelo e de me lançar nesse mundo de realities. Estou bem feliz com o convite e confiante no título. Ser capa de revista masculina é um sonho antigo”, conta.

Disposta a desbancar suas 11 concorrentes para faturar o prêmio, a modelo diz que deve ganhar o reality por ser humilde, capaz, autêntica e muito polêmica. “Já fiz alguns ensaios fotográficos sensuais, mas nunca nu. Estou bem empolgada para esse momento. Estou na minha melhor forma também, me sinto gostosa e poderosa. Vai ser difícil me vencer nas provas do reality”.

E para fazer bonito na frente das câmeras, Sabrina mantém uma rotina saudável de treinos e dieta. Ela corre 8km em jejum três vezes na semana, faz musculação de segunda à sexta e não descuida da alimentação nem mesmo nos finais de semana. O resultado? Um shape de causar inveja. “Quero roubar a cena no reality pelo corpão”, promete.

Pernocas organiza projetos durante a quarentena

A atriz pornô que já fez mais de 100 filmes, agora quer ser musa do do Grêmio.

Ela é ruiva, tem 1,75 de altura e no currículo ostenta a gravação de mais de 100 filmes eróticos. Estamos falando de Pernocas, ou Cássia Rosa seu nome verdadeiro. Sendo uma das principais atrizes eróticas do país ela afirma ter contracenado com mais de 100 pessoas. Uma das curiosidade que as pessoas têm sobre o filme erótico é se é possível sentir tesão em cena e a musa responde sem meias palavras, “tudo depende do ambiente, a maneira como estou me sentindo em cena, mas sim é possível sentir tesão e até gozar em uma gravação”. Sobre o assédio na rua ela afirma que muitas pessoas reconhecem ela outras são mais discretas porém, para surpresa ela afirma que muitas mulheres param pra conversar com ela e dizer que gosta dos filmes da beldade.

Porém sendo ela uma das mulheres que mais sabem o que quer ela tem outros planos artísticos pós quarentena, ela quer ser musa do Grêmio no concurso nacional que irá eleger a torcedora mais bela do Brasil e pelo que tudo indica entra com um favoritismo importante. Inclusive a beldade fez um ensaio sensual com o uniforme do time tricolor que dará o que falar. Sem duvida vale a pena aguardar e ver o desdobramento desse concurso. Quer saber mais ? Siga a beldade no Instagram: pernocas_oficial , no Twitter pernocas_ofc