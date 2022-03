Três são presos após tentativa de furto em empresa

O controle da Guarda Municipal de Americana recebeu a informação de que vigias da empresa Nexans, na Avenida Afonso Pansan, teriam avistado 3 indivíduos no interior da empresa.

Com as informações, as equipes efetuaram cerco no local, sendo possível a abordagem do trio. Realizada busca no local, a equipe encontrou fios e ferramentas.

Os fatos foram narrados a autoridade policial, que determinou a realização da perícia no local do furto. Após, ratificou a prisão em flagrante dos três, que foram encaminhados para a cadeia pública de Sumaré.