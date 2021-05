Trio roda pra Gama por furtar barra de metal de society

Por volta das 15h30 desta quarta-feira, equipe da guarda municipal de Americana foi solicitada a comparecer na Av. América, no Jd. Bela Vista, para averiguar uma ocorrência de subtração de bens, no interior de um campo de futebol “society” desativado.

Durante o deslocamento, receberam novas informação, dando conta de que três indivíduos haviam acabado de deixar o local levando uma barra de metal, transportada com o auxílio de uma “carretinha” de reciclados.

Com as informações, a equipe logrou êxito em localizar o grupo, sendo eles um adolescente de 16 anos, um ajudante geral de 28 anos e um tecelão de 34 anos. O trio depositava as barras de ferro de aproximadamente 40 kilos furtados do Society no interior de uma borracharia, localizada na Rua Copacabana, no Jardim Guanabara.

O proprietário da borracharia, de 38 anos, disse ter abordado o grupo após vê-los passando em frente de sua loja. Segundo ele, como seu estabelecimento passará por reforma, viu utilidade no objeto e resolveu ofertar R$40,00 e afirmou só não efetivou a transação porque interrompido pela chegada da equipe.

Feito busca pessoal, onde nada de ilícito encontrado, apenas pequena quantia em dinheiro com dois deles. Além das barras furtadas, foi localizado no interior do carrinho duas chaves de roda e uma enxada de cabo curto.

Encaminhados à central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o ajudante geral e o tecelão foram presos e o adolescente liberado para seus genitores. O proprietário da borracharia foi ouvido e liberado.