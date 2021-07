Três rodam no Romano. Roubo de fiação

Três homens foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira por conta de roubo de fiação. O caso foi na rodovia que liga a cidade a Capivari e os três envolvidos são moradores de Santa Bárbara. A Equipe de Patrulha Ambiental fazia “patrulhamento rural” e visualizou um Toyota Corolla placas GIQ 5J07 estacionado no acostamento da SP306, sentido Capivari/Santa Barbara, no sentido oposto ao da via. Os GMs passaram devagar e viram um homem encostado no veículo, com o porta-malas aberto, e dois outros abaixados pegando algo no solo.

Na abordagem, o motorista, T. P.C., 43, relatou que estava vindo de Capivari e encontrou dois conhecidos do bairro Romano às margens da rodovia e resolveu dar-lhes uma carona. Que mais a frente viu algo no solo e como parou para atender o telefone aproveitou para ver o que estava no chão.

A Equipe não acreditando na versão dos homens realizou buscas no Corolla e nas proximidades quando observou no alto do barranco a cerca de dois a três metros duas peças de metal que eles seguravam na tentativa de colocar no carro. Eram pedaços de argamassa seca que fixava as peças ao duto de cimento onde existem cabos de fibra ótica e de cobre pertencentes a empresa Telefônica/Vivo. Foi localizado junto uma alavanca de madeira e uma vareta de metal utilizados na rutpura dos metais ao cimento. Diante dos fatos a equipe em contato com a autoridade policial ao tomar conhecimentos da ocorrência determinou a preservação do local até a chegada da Polícia Técnica para perícia. Após a liberação pela Técnica os indivíduos veículo e objetivos apresentados no Primeiro Distrito Policial.

Pelo Distrito Policial outros GCMs em apoio reconheceram um dos indivíduos (T) pela prática de receptação a poucos dias assim juntamente com investigadores da SIG deslocaramos à residência de T. Onde juntamente com o detido realizaram busca no quintal onde foi encontrado cabos de cobre, capas de fiação revestidas de alumínio e polietileno, utilizados para encapar fios de cobres, que mais tarde foi reconhecidos por técnico da Vivo, como de sua propriedade; refletores de leds, identificados como de propriedade da Prefeitura Municipal de SBO.

Diante dos exposto T.P.C., R.S. 49 anos e F.T.S 44 foram presos em flagrante pela prática de furto, e recolhidos à cadeia.