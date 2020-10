Três pesquisas eleitorais foram registradas junto ao site do TSE para serem publicadas em Americana. Normalmente, os jornais da cidade publicam levantamentos próximo ao pleito. As pesquisas internas mostram equilíbrio na disputa com 3 ou 4 nomes mais bem posicionados.

A avaliação da maioria das campanhas é que o eleitor vai se atentar na reta final e definir o voto na última semana.