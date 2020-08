Três musas fitness e a do Santos pra começar a semana

Polly Persch faz ensaio de tirar o fôlego

Ela levou o instagram à loucura nos últimos dias. Dona de um corpo invejável, Polly Persch deixou seus seguidores babando ao publicar fotos do seu último ensaio sensual nas redes sociais. Nos cliques, que foram publicados pela morena que possui mais de 58 mil seguidores, ela exibe seu corpo perfeito.

Polly posou para as lentes Ludwig Brand Jerosch e realizou cliques ousados em uma oficina mecânica. Tem foto de tudo que é jeito para Polly Persch exibir seu corpo saradíssimo. Em um dos cliques ela mostra seu bumbum na nuca com fio-dental e em outra foto, a beldade ostenta um decote generoso.

Recentemente, Polly comunicou o lançamento do seu site, onde ela vai divulgar conteúdo exclusivo para seus assinantes. Para acessar a plataforma da beldade basta entrar no site https://pollypersch.com.br/.

Para acompanhar mais sobre Polly, basta seguir ela no seu Instagram @persch.polly, onde ela exibiu seu corpo sarado em ensaios sensuais de tirar o fôlego.

Musa fitness Gaby Tavares faz sucesso com shape perfeito

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa e atleta fitness Gaby Tavares vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Em seu histórico como atleta fitness, Gaby acumula diversas títulos e participações em concursos de fisiculturismo. Alguns dos títulos da musa fitness que é atleta profissional da Federação IFBB são: Top 2 Arnold South America 2019, Campeã do Overall Contest 2019, Campeã Master e Open do Sardinha Classic 2019, Campeã Master e Open do

Olympia Amateur 2019, Tricampeã do Mr. Santos 2017,2018 e 2019 e Bi campeã – Overall 2018 e 2019, e Campeã Master, Open e Campeã Overall do Brandão Classic 2019.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Sempre arrasando”, “Fantástica” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Gaby Tavares, basta seguir ela no seu Instagram @gabyytavares, onde a bela fitness possui mais de 84 mil seguidores.

Luana Aparecida bomba nas redes sociais com corpo escultural

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a gata Luana Aparecida vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, a paranaense Luana Aparecida recebe elogios diariamente dos seus mais de 94 mil seguidores. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa morena que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado e seu bumbum GG através de ensaios sensuais, cliques de bíquini e selfies ousadas.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre Luana Aparecida, basta seguir ela no seu Instagram @luana_apaareciida, onde ela exibe toda a sua boa forma diariamente.

Musa do Santos na onda do Botox: “cuidando do futuro”

Musa do Santos, Larissa Franco revelou ter colocado botox no rosto para evitar o envelhecimento precoce. Com muitas noites de sono perdidas por conta do trabalho e dos cuidados com o filho, a loira fez o procedimento e está satisfeita com o resultado.

“Não tenho medo de envelhecer, mas quero chegar lá saudável. Procurei o Dr. Raphael Paulo e entrei no botox. Claro, tivemos o cuidado para não deixar meu rosto como o de umas e outras por aí, que mais parecem bonecas de cera. Fiz um procedimento sútil, apenas cuidado com o futuro”, revela a Musa do Santos.

Fotos: Mam Sampaio / Perfil II Comunicação