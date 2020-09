Três loiras e uma fitness no site

Musa fitness Gabriela Carmo- 5 dicas pro abdômen sarado

Gabriela Carmo faz sucesso no Instagram ao exibir suas fotos em que mostra seu corpo saradíssimo. Não é à toa que, recentemente, a atleta faturou o concurso Brasil Fitness Show em sua categoria.

Ela conta que admira uma mulher com abdômen sarado. “Acredito que uma linha de cintura bonita é o que dá harmonia no corpo. Sempre me dediquei muito para ter um corpo bonito e uma alimentação saudável”, disse a coach em nutrição esportiva, que tem 1.70 m de altura , 70 kg, 68 de cintura, 103 de quadril e 101 de busto.

Para quem que quer uma barriga tanquinho, Gabriela deu cinco dicas:

– Beba muita água, hidratação é tudo!

– Alimente-se de maneira adequada e nutritiva , sempre com o auxílio de um profissional para melhores resultados.

-Faça um treino poderoso!

-Drenagens linfáticas ajudam muito se conciliado com uma dieta boa

-Jejum intermitente auxilia no emagrecimento e na perda de peso.

Gabi é paulistana, porém flamenguista e já foi até musa do time. A beldade tem uma rotina bem saudável.

“Meu estilo de vida é voltado sempre para o bem estar e saúde.Trabalho com uma Ortomolecular referência no ramo, Dra Luciana Granja”, finaliza.

Musa Fitness Brunna Stimamilio bomba nas redes sociais

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a gata Brunna Stimamilio vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, a paranaense Brunna Stimamilio recebe elogios diariamente dos seus mais de 12 mil seguidores. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa loira que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado e seu bumbum GG através de ensaios sensuais, cliques de bíquini e selfies ousadas.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre Brunna Stimamilio, basta seguir ela no seu Instagram @bru_stimamilio, onde ela exibe toda a sua boa forma diariamente.

Aline Dourado, da ‘Casa das Pimentinhas’, faz planos pós-reality

Dona de curvas esculturais, a modelo capixaba Aline Dourado é uma das participantes da ‘Casa das Pimentinhas’, reality show promovido em parceria com a revista Sexy. Mesmo de olho no prêmio – que é a capa da publicação de novembro – a loira faz planos para seguir no meio artístico. Ela quer se lançar como cantora. Tanto que já negocia com uma produtora de São Paulo. “Sempre tive o sonho de posar nua e claro que topei na hora o convite para o reality. O confinamento deu o que falar, me dei super bem com as meninas e estou bem confiante. Mas quero mesmo é aproveitar essa oportunidade para lançar meu trabalho na música. Sempre me falaram que eu tinha potencial, então decidi correr atrás do meu sonho e buscar um novo desafio”, conta.

Inspirada na carreira de Aline Riscado, sua xará, a pimentinha acredita que sensualidade combina muito com música. Tanto que Riscado agora, além de modelo e digital influencer, investe na carreira como cantora. E garante que se faturar a capa da revista Sexy, não vai apelar para um ensaio vulgar, só para ganhar os holofotes.

“Me inspiro muito na Riscado e na Juju Salimeni, assim como elas quero trabalhar a minha sensualidade, mas não quero ficar só nesse segmento. Vou me arriscar na música e em outros projetos. Quero aproveitar a visibilidade do reality para me tornar funkeira e conseguir assinar com uma grande produtora”, planeja. “Enquanto isso, foco total no reality, quero muito a capa”, completa.

Para vencer a ‘Casa das Pimentinhas’ e faturar o prêmio, as modelos passam por três etapas: provas que somam pontos, a votação interna que se tornou a grande polêmica e o desfile para jurados, que acontece em São Paulo.

Nataly Moraes, bailarina de 20 anos viajou o mundo levando arte

Começando aos 5 anos de idade na dança sendo incentivada pela mãe também bailarina, Nátaly, recebeu um convite especial, foi selecionada pela sua academia de dança para participar de apresentações na Disney.

Nátaly que teve uma infância bem difícil, teve a ideia de vender brigadeiros para conseguir custiar sua viagem, o que deu super certo e arrecadou além do esperado. Assim que retornou aos Brasil, recebeu convites para participar de algumas novelas e estrelou vários clipes inclusive com a Cantora Anita.

Nátaly é influencer digital, trabalha como modelo também e recentemente fez um novo ensaio sensual de deixar de boca aberta. Confira as fotos.

