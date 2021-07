Três dicas para a saúde oral do seu bebê

O cuidado oral dos bebês deve ser iniciado antes mesmo do surgimento dos primeiros dentes. É consenso entre os odontopediatras que as boas práticas de higiene e de segurança devem ser adotadas desde a gestação, a fim de auxiliar no desenvolvimento saudável da dentição.

A saúde bucal e o desenvolvimento dos dentes afetam até mesmo a capacidade de fala do bebê, que depende não apenas das habilidades motoras, mas também dos movimentos corretos na área da boca. Por isso, é tão importante realizar a higienização adequada, além de fazer um acompanhamento frequente com o odontopediatra.

Diante dessa realidade, a MAM Baby, marca especialista em bebês, separou algumas dicas para facilitar o processo em casa e tornar o momento de escovação mais divertido e leve para toda a família.

1. Iniciar antes mesmo de os dentes nascerem

Incluir práticas de higiene bucal nos bebês, antes dos seis meses, é importante não só pela saúde da boca e da gengiva, mas também para já acostumá-los à rotina de limpeza oral.

Bebês que se alimentam exclusivamente de leite materno não precisam de higiene diária. Porém, se a mãe notar uma crosta na língua, é indicado fazer a limpeza da superfície, com um produto como o Oral Care Rabbit da MAM, usando água filtrada e gelada.

Já nos pequenos que se alimentam por meio de fórmulas, a higienização deve ser feita todos os dias, visto que o composto possui açúcar. É importante lembrar-se de higienizar todos os produtos dos bebês com água e sabão neutro, principalmente os que são colocados na boca, a fim de evitar a contaminação de bactérias.

2. Utilizar produtos especiais

O ideal é que mães e pais optem pela utilização de produtos especiais para a higiene bucal do bebê, como escovas de dente e mordedores, que o auxiliam a passar por essa fase de maneira mais tranquila e com menos riscos. Os produtos têm diversos benefícios, como: amenizar a coceira, higienizar e estimular o movimento da mordida, além de garantir a segurança do bebê, pois evitam a proliferação de bactérias no momento em que a criança leva objetos não higienizados à boca.

Toda a linha de escovas MAM Baby traz em suas embalagens o exclusivo selo de aprovação da ABOPED (Associação Brasileira de Odontopediatria) que atesta a qualidade e segurança necessárias para esses primeiros cuidados e o desenvolvimento oral dos bebês.

No portfólio, estão itens como a Massaging Brush, com trava de segurança e um formato ergonômico fácil de segurar – como todas as escovas da marca, e o Bite & Brush, que estimula e possui cerdas que auxiliam na higiene dos primeiros dentes durante a mastigação.

Em 2021, para acompanhar o processo de uma escovação guiada pelos pais até a independência do bebê, a empresa lançou no Brasil o Learn to Brush Set, um kit formado por: Training Brush, escova com cerdas extramacias e coloridas, que indica a quantidade ideal de creme dental para a escovação e tem um cabo longo, para que pais e filhos segurem juntos, o que facilita o ensino dos movimentos; Baby’s Brush, escova compacta, que facilita a escovação das crianças para cuidar da higiene oral de forma independente e uma trava de segurança que pode ser usada nas duas escovas.

3. Tornar o momento divertido

Ao ajudar os pequenos a criar elementos fantasiosos em torno da escovação dos dentes, o processo fica mais divertido e atraente. Contar uma história sobre a escovação pode ser uma boa estratégia.

A MAM Baby disponibiliza um aplicativo chamado MAM Brushy Time que tem um jogo interativo com a história do Urso Brushy. No app, as crianças podem ajudar o Brushy a escovar seus dentes com um cronômetro que indica o tempo correto da escovação. O jogo pode ser relacionado com as escovas da MAM, que possuem um ursinho no cabo, com o objetivo de trazer um lado lúdico para o momento.

Os pais também podem utilizar bonecos e “escovar os dentes” deles. Os pequenos podem se divertir e entender melhor o processo, ao se sentir responsáveis por escovar os dentes de seus brinquedos. Outra opção é inventar uma música, que pode ajudar a despertar a alegria do momento. Dessa forma, a escovação pode passar de algo “obrigatório” para uma rotina prazerosa.

