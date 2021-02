Três condenados são capturados pela PM em Santa Bárbara

A Polícia Militar prendeu três condenados em Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda-feira.

Durante patrulhamento no Jardim Europa, a equipe abordou um indivíduo já conhecido nos meio policiais, que foi submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado, contudo ao ser consultado seus dados pessoais via COPOM, constou um mandado de prisão em seu desfavor, com regime semiaberto. Diante da constatação ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso. A motivação da condenação é furto e resistência.

Ao atender uma ocorrência de violência doméstica no Vista Alegre, a equipe, ao pesquisar os dados da moradora via COPOM, constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Diante da constatação ela foi conduzida ao DP, onde ficou sob a responsabilidade daquele departamento policial. A motivação da condenação é crime de lesão corporal, com pena de três anos a cumprir em regime aberto.

Já pela Vila Santana, durante patrulhamento ostensivo, foi visualizado um indivíduo que demonstrou certo nervosismo na presença da equipe motivando a abordagem. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar a consulta criminal constou procurado da justiça. Conduzido ao distrito policial, onde ficou sob a responsabilidade daquele departamento.