Três adolescentes no tráfico. Em Santa Bárbara

O tráfico tem recrutado cada vez mais adolescentes para gerenciar ‘pontos’ em Santa Bárbara d’Oeste. A Guarda Municipal, do time Inspetor Sandrin e GMs Reis e Araújo atuou por volta das 23:10h desta segunda feira no Parque do Lago para descobrir um novo ponto que usa adolescentes no ‘trabalho’.

A equipe de Apoio fazia patrulhamento na rua Lázaro Gonçalves de Oliveira e se deparou com três adolescentes defronte uma casa abandonada. Ao notar a presença das viaturas P.A., 16, e G.H., 16, correram para o interior da residência e D.B., 17, permaneceu na calçada sendo todos abordados e submetidos a revista pessoal.

Com D.B. nada de ilícito foi localizado além dos R$ 50. Já com P.A. foi localizada uma pequena bolsa contendo em seu interior 56 pedras de crack, 29 porções de maconha e 41 pinos de cocaína e R$ 144 em espécie. Com G.H. nada foi localizado. P.A. relatou que estaria assumindo o turno de serviço dos outros dois adolescentes naquele momento.

Diante dos fatos todos os entorpecentes juntamente com os adolescentes e seus pais foram conduzidos ao plantão policial onde ao relatar o fato a Dra Natália foi determinado pelo BO de ato infracional/Trafico de Drogas nos três adolescentes e aprendendo as drogas e o dinheiro e liberando os adolescentes aos pais.