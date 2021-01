Trecho da Estrada dos Italianos recebe pavimentação

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (8) o início das obras de pavimentação de trecho da Estrada dos Italianos. Nos últimos dias os serviços de topografia foram realizados, com terraplanagem e drenagem tendo início para posterior construção de guias e sarjetas e pavimentação.

O projeto é executado em parceria entre o Município e a iniciativa privada – sem custos aos cofres públicos.

“Importante ressaltar que esta obra traz inúmeros benefícios e era um pedido de décadas dos moradores da região. Este trecho da Estrada dos Italianos está em uma área particular e o Poder Público encontrava impedimentos legais para a execução da pavimentação. No governo anterior adotamos a prática das PPPs (Parcerias Público-Privadas), o que resultou na execução de uma série de obras. Agora vamos intensificar as parcerias e realizar ainda mais. A pavimentação da Estrada dos Italianos é apenas uma das obras que faremos desta forma. São parcerias em benefício do cidadão barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.