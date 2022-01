O trecho da Avenida da Saúde, entre as Ruas Paraná e Rua Luiz Geraldo Mirandola, na região do bairro Nossa Senhora de Fátima, está interditado para a execução de obras na galeria pluvial. A previsão é concluir os trabalhos até sexta-feira (28).

No local, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está trocando a tubulação antiga, após rompimento da rede por desgaste do material. O serviço começou no dia 21.