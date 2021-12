Trânsito. Nova Odessa revitaliza sinalização de pontos críticos

Desde a última semana de novembro, a equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa deflagrou uma “força-tarefa” de reforço e reformulação da sinalização de solo nas entradas e cruzamentos mais movimentados da cidade, incluindo novas faixas contínuas nas proximidades dos redutores de velocidade (lombadas e “lombofaixas”). O objetivo é aumentar a segurança de pedestres nestes pontos.

A ação continua, abrangendo mais recentemente a Rua Duque de Caxias, no Centro da cidade, em frente à Igreja Matriz, com a nova pintura da faixa de pedestres e dos sinais de pare. “O serviço é importante por ser em uma área central, além de ser na frente da igreja, o que gera muito movimento de pessoas atravessando as ruas”, explicou Benedito Goes Neto, autoridade municipal de Trânsito.

Outro local beneficiado foi a Rua São Paulo, que passa por baixo do viaduto ferroviário de acesso ao Jardim São Jorge, o que acarreta em um grande movimento de carros. “A recuperação da sinalização era necessária nesse local principalmente para o período da noite, quando a visibilidade é menor”, justificou.

Também foram feitas novas pinturas das “lombofaixas” nas proximidades do Colégio Objetivo, na Avenida Antônio Rodrigues, na Vila Azenha – incluindo novas pinturas de faixas de pedestres e uma nova sinalização de solo, com estacionamento exclusivo para veículos escolares ao longo da avenida, garantindo mais segurança aos estudantes, “já que a avenida é muito movimentada em horários de entrada e saída dos alunos”.

Além desses, a Vila Azenha também recebeu um reforço na sinalização em outros pontos, com nova pintura de faixas de pedestres e novos sinais de solo.

Lembrando que esse trabalho começou pelas rotatórias do início da Avenida Carlos Botelho, continuidade da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini e entrada da cidade para quem vem de Americana e da Via Anhanguera, e seguiu para as duas rotatórias do Jardim São Jorge (na “chegada” de Sumaré e no entorno da passagem inferior sob a linha férrea).

LOMBOFAIXA NA APAE

Além disso, o setor também instalou, no começo de dezembro, uma faixa elevada em frente à outra escola, no caso, na entrada da APAE, no Parque Klavin, para aumentar a segurança dos pedestres no local e garantir melhores condições de acessibilidade.

Além da nova “lombofaixa”, também foi feita toda uma nova sinalização de estacionamento exclusivo para veículos escolares, ao longo deste trecho da Rua José de Camargo. O serviço foi realizado com apoio da Coden Ambiental.

“Assim como instalamos na APAE e no Objetivo, pretendemos fazer em todas as outras escolas do Município, por isso continuamos fazendo um estudo em todas as escolas, para melhorar a sinalização em certos pontos, gerando mais segurança para as crianças”, explicou Goes.

SEMÁFOROS DA AMPELIO

Além do reforço da sinalização, a Prefeitura fez um convênio junto ao Detran para modernizar os semáforos da Avenida Ampelio Gazzetta. “O objetivo é diminuir o tempo de passagem dos carros no local, ou seja, eles ficarão menos tempo em cada semáforo, assim melhorando a mobilidade urbana da área, que fica muito movimentada em horário de pico. Pretendemos começar a instalação no primeiro trimestre de 2022”, disse Goes.

Os novos semáforos irão abrir em sequência e terão tecnologia de ponta, permitindo a alteração de horário e tempo das luzes do farol por aplicativo, facilitando não só a mobilidade da população, como também melhorando a qualidade do trabalho realizado pelo Trânsito.

Ainda segundo Goes, “estamos fazendo outros convênios junto ao Detran para colocarmos outros semáforos em frente ao IZ, no cruzamento da Avenida Antônio Rodrigues Azenha/Antônio Oliveira e também no cruzamento da Ampelio Gazzetta/Oscar Berggren”.