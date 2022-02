Transição capilar e o uso de megahair durante o processo

A transição capilar pode ser um processo demorado e, às vezes, complicado, por conta das diversas texturas presentes no comprimento capilar. Porém, é uma fase propícia para experimentar técnicas, acessórios e penteados que valorizem o visual. Dentre tantas opções, há o megahair, que permite alongar e dar volume aos fios. Pensando nisso, conversamos com a cabeleireira Janny Mota, que é especialista no assunto e já atendeu diversas famosas como Lexa, Bruna Marquezine e Deborah Secco.

As extensões são o método mais fácil e rápido para quem deseja ter uma estrutura de fios visualmente homogênea. Segundo Janny, o uso do mega ajuda e muito na autoestima feminina, afinal, muitas temem em fazer o “big chop” (ou “grande corte”, quando se retira os fios com química). Mas é claro que, para isso, há uma série de cuidados para que não haja nenhum problema com os fios naturais.

Ela explica que é necessário fazer um estudo da técnica que pretende ser usada:

— Não pode haver tração, que é a tensão dos fios naturais com o aplique, que pode causar problemas seríssimos, como a alopecia. Costumo indicar o ponto americano, que são bases feitas com fio de seda( latex fino e super higiênico) e as telas são costuradas sob a base, de forma bem delicada para que não haja tração aos fios – explica.

Mota também alerta sobre a escolha das extensões, para que fiquem na mesma curvatura dos fios naturais. O ideal é escolher uma determinada quantidade de cabelo e esperar crescer pelo menos 4cm para selecionar o mega que seja compatível. Outro fator importante, além da escolha de um profissional capacitado para o procedimento, é os cuidados pós-colocação.

— Sempre recomendo às minhas clientes que retornem para manutenção a cada 2 ou 3 meses. A higienização também é fundamental. Deve-se desembaraçar os fios que ficam soltos entre uma tela e outra com muita cautela, assim como na lavagem e hidratação.

Vale lembrar que antes da escolha do tipo de procedimento e do tipo de fio, é necessário conferir se ambos são compatíveis com o cabelo natural. Além disso, quando há a retirada para a manutenção, é aconselhável a lavagem profunda da raiz às pontas.

A hidratação também é importante, para que a saúde dos fios se mantenha. Uma dica é o uso de um leave-in, para que, ao pentear, o cabelo não embarace e haja a tração no alongamento. Seguindo todos esses passos, a aparência sempre se manterá vistosa.