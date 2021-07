Transformação da região da Av da Saudade segue firme

A transformação da região da Avenida da Saudade continua. Nesta terça-feira (13) equipes atuam no plantio de grama de mais um trecho da revitalização da via, nas proximidades do Residencial Furlan. Uma nova região é configurada, proporcionando ao cidadão novos espaços para as atividades de lazer e convivência. A Nova Avenida da Saudade recebeu drenagem, melhorias no passeio, novo calçamento com pista de caminhada, ciclovia, dispositivos de acessibilidade e iluminação.

Na sequência da via, a Prefeitura atua também em trecho da Rua Francisco Priori, com a construção de guias, sarjetas e concretagem do novo calçamento.

Assim, Santa Bárbara d’Oeste ganha, além da Nova Avenida da Saudade, a recuperação da pista de caminhada e ciclovia entre os bairros Jardim Primavera e Siqueira Campos e a interligação das regiões, com um novo eixo de ciclofaixa passando pelo Jardim Primavera, Siqueira Campos e Residencial Furlan.