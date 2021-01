Trancoso: o paraíso dos esportistas

Um grande gramado emoldurado por duas fileiras de casinhas coloridas, tendo ao fundo uma igrejinha branca, de costas para o mar. Esse é o Quadrado, o coração pulsante de Trancoso. Um lugar mágico na sua simplicidade, que resiste ao tempo porque permaneceu isolado por séculos.

Trancoso, distrito de Porto Seguro, guarda a certidão de nascimento do Brasil. Conta-se que foi ali, no rio dos Frades, que a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou em 1500. Tempos depois, os jesuítas ergueram a Igreja de São João Batista, que se tornou cartão-postal do vilarejo e capela cobiçada para casamentos intimistas, sempre no topo do “wedding destinations”.

Pedaço de paraíso redescoberto pelos hippies, na década de 70, Trancoso entrou para o mapa dos destinos mais desejados do Sul da Bahia. As casinhas originais dos caiçaras, ainda bem, foram preservadas na sua arquitetura original, mesmo abrigando bares, restaurantes, galerias e lojas descoladas.

Com dias ensolarados e noites estreladas em boa parte do ano, o vilarejo concentra praias deliciosas, com mar calmo e coqueiros a perder de vista. Os hotéis e serviços cinco estrelas não afetaram sua atmosfera rústico-chic, que mantém o charme e o autêntico astral baiano de quando foi redescoberta.

Por essas e tantas outras razões, Trancoso é tudo. Tudo de bom. Tudo de mais. Tudo o que há de melhor. E não se cansa de novidades. Confira as dicas da empresária Amélia Whitaker de onde praticar esportes na cidade.

Surf, stand up, caiaque

Praticar atividades aquáticas em um cenário de natureza é uma das delícias de Trancoso. Na Praia dos Nativos, a mais próxima do Quadrado, procure o Romualdo (tel. 73-81277388 @romualdosurf). Ele fica com as pranchas perto do riozinho que divide a faixa de areia, mas as aulas e práticas precisam ser agendadas, principalmente na temporada.

Passeio a cavalo

O guia “Fábio da Garota” (Júnior 73-8215 3805) tem um sítio simpático onde cria cavalos e dá aulas de equitação. “Garota” era o nome de uma fazenda onde seu pai trabalhou e acabou virando sobrenome. No sítio, ele oferece passeios rurais, de cerca de uma hora e meia. Os percursos são fáceis, não é necessário ter experiência. Um programa legal e recomendado para fazer com crianças. O ponto alto é a vista para o Vale dos Búfalos, sob a imensidão das montanhas, onde quase sempre se vê uma manada.

Vilas do Altos de Trancoso

Um pé na areia, outro no Quadrado. A localização é um dos grandes diferenciais do Vilas do Altos de Trancoso, a 200 metros da praia e a poucos passos do epicentro do vilarejo.

Ao lado da ladeira que dá acesso ao Quadrado, em uma área de aproximadamente 64 mil m², serão construídas apenas 19 casas, com plantas de 172, 233 e 262 m², ambas com dois pavimentos de duas e três suítes.

O resto é mar. Natureza abundante. E o burburinho bem-vindo do Quadrado, com seus bares, restaurantes, lojas e ateliês. Lembrando que, entre os atributos de Trancoso, reconhecidos internacionalmente, o vilarejo é apontado como destino por excelência para quem busca tranquilidade à beira mar, em atmosfera rústico-chic.