Trainee do Santander paga R$ 6,7 mil. Inscrições acabando

Com o objetivo de atrair jovens com aderência à cultura do Santander, que tenham garra e vontade de fazer acontecer, o programa Trainee Santander 2022 abriu vagas para novos talentos de todo Brasil que possuem graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. As inscrições podem ser feitas até 02/09 em Programa de Trainee Santander (grupociadetalentos.com.br).

O processo de seleção consiste em algumas etapas: assessment online até setembro, dinâmica de grupo e entrevistas com RH em outubro, painel e entrevistas com gestores em novembro e entrevista final com VP da área de escolha. A admissão será realizada em dezembro deste ano e o início será em janeiro de 2022.

Os trainees contarão com uma série de benefícios e salário compatível com o mercado. Os novos talentos também terão acesso a todas as facilidades do prédio da Sede: academia; salão de beleza, ambulatório médico e odontológico; parceria com o Gympass e diversos restaurantes.

Benefícios:

Bolsa mensal: R$ 6.700,00

Vale alimentação

Vale refeição

Vale transporte

Assistência médica e odontológica

Previdência privada

Auxílio creche

Participações nos lucros

Facilidades no prédio da matriz: academia; salão de beleza, ambulatório médico e odontológico; parceria com o Gympass; diversos restaurantes

Henrique de Paula Rossi, um dos selecionados no último programa de trainee, foi contratado para a área Jurídica, com foco em Negócios G&I (Governos e Instituições), Universidades e Folha de Pagamento. Para o advogado, o processo de trainee foi fundamental para adquirir experiências inalcançáveis no ambiente acadêmico. “Tive experiências que imaginava vivenciar apenas após uns cinco anos de formado. Já na primeira semana, estive em uma reunião com representantes de toda América Latina discutindo negócios em português, espanhol e inglês. É um ambiente dinâmico, rico e acolhedor. Aqui o estagiário tira dúvidas com superintendente, e superintendente tira dúvidas com estagiário”, explica.

Etapas do processo seletivo:

Inscrições

Assessments Online

Dinâmica de Grupo e Entrevistas

Painel com os gestores e Entrevistas

Entrevista final com o VP do Santander

O Santander oferecerá aos trainees mais bem avaliados uma experiência fora do País. Após a conclusão do programa, os trainees que apresentarem as melhores performances participarão de um intercâmbio em uma das unidades da América Latina.

O desenvolvimento dos participantes inclui treinamentos na Academia Santander. Ao todo, serão três rotações dentro das áreas do Banco. O programa terá duração de 11 meses e os trainees serão acompanhados por executivos da organização, que atuarão como mentores.

Não há restrição de cursos ou universidades. É estimulada, inclusive, a inscrição de jovens de diferentes regiões do Brasil. O Santander quer contar com jovens de várias regiões do país, pois isso permitirá o desenvolvimento de líderes com uma visão de mundo mais ampla, capazes de pensar em soluções que fujam do óbvio.

Serviço:

Programa Trainee Santander 2022