Traição, vingança e facada na Praia Azul

Um caso de traição e vingança terminou com uma mulher esfaqueada no final da noite desta quarta-feira em Americana. A presença da polícia movimentou o condomínio Vida Nova na região da Praia Azul.

O caso envolveu um casal com o marido agredindo a esposa com 4 facadas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima toda ensanguentada com pessoas pedindo que ela mantenha a calma.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, atendeu a mulher e a encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Americana. Ela foi atingida duas vezes no braço, duas no peito e segue internada em estado grave. O autor disse que a discussão e a agressão se deram depois que a mulher contou que tinha saído com outro homem. O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil.