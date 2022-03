Tráfico tava de boa no Sartori e chegou a Guarda

O tráfico de drogas sofreu mais uma derrota para a Guarda Municipal em Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde deste domingo. A equipe tática dos GMs Campos, Andrade e Villalon fazia patrulhamento na rua Costa Rica, jardim Sartori, e visualizou algumas pessoas próximas a V., 23.

Com a aproximação da equipe as pessoas deixaram o local momento em que V. jogou um invólucro plástico para dentro do quintal de uma residência motivando a abordagem, durante busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 94.

Já no quintal da residência fora localizado:

– 11 micro tubos de cocaina

– 07 pedras de crack

Conduzido até sua residência a poucos metros do local da abordagem foi localizado sobre a geladeira R$77,10 reais provenientes da venda do entorpecente; fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante do indivíduo conforte Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da justiça.