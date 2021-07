Tráfico perdeu dinheiro pra Gama na noite

Dessa vez, o tráfico de drogas perdeu mais dinheiro que ‘material para venda’ na região do jardim dos Lírios. Ação da Gama Guarda Municipal de Americana na rua Bandeira Branca por volta das 19h. A equipe 203, GMs Wilson e Siderlei, fazia patrulhamento preventivo no bairro, quando foi avistado um homem debruçado em um veículo.

“Fomos aborda-los, no entanto C.P.C., 26, tentou fugir, sendo de imediato detido enquanto o motorista do carro que estava parado fugiu”, relataram. As buscas pessoais revelaram com o rapaz – no bolso da calça na frente- 3 pedras de crack, 4 porções de cocaína e a quantia de R$ 890.

Diante dos fatos C. foi conduzido ao CPJ onde está sendo apresentado. Delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e C. encaminhado a cadeia pública de Sumaré.