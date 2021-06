Tava no tráfico desde as 8h e rodou a noite

Homens do tráfico de drogas perderam a batalho do dia para a Guarda Municipal no bairro 31 de Março em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe do subinspetor Morais e GMs Silva e Siloni fez a autuação por volta das 19h30 desta sexta-feira 11.

A Equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento no bairro 31 de Março nas proximidades da praça pública quando foi visto o ajudante geral G. B. S. G., 26, morador da Vila Godoy. Ele era figura de conhecimento da equipe. Ao perceber a presença da viatura tentou ocultar o rosto, sendo logo abordado.

A averiguação localizou com G. R$ 10 em dinheiro e ele informou estar no local na traficância de drogas desde as 8h da manhã e que iria ate as 22h. Disse que só está no tráfico por que passa por dificuldades financeiras.

Cada porção de cocaína saía a R$ 10 e cada porção de maconha a R$ 5s, que um pouco antes havia passado um indivíduo e pego todo o dinheiro da droga que ele teria vendido anteriormente, que os R$ 10s localizado com o mesmo era proveniente de uma pipeta que acabará de vender e que ali perto dele a aproximadamente 3 metros.

Na base de uma árvore estaria o restante das drogas. Foi verificado estarem ali seis porções de maconha e 31 pipetas de cocaina, conduzido todo o material ao Plantão Policial.

Os fatos foram relatados ao delegado de polícia que ratificou a voz de prisão a G. autuando em Flagrante por Tráfico de Drogas sendo recolhido à Cadeia pública Local para posteriormente ser apresentado em audiência de Custódia e toda droga e dinheiro foram apreendidos.