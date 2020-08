Tráfico no descampado da errado

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve um homem por tráfico de drogas na noite deste sábado em um descampado no jardim Nova Conquista. A ação foi por volta das 19:30 na rua Thiago Azevedo Santos.

Os patrulheiros estavam na região do Nova Conquista e, ao acessar a Rua Thiago A Santos, logo depararam com dois homens- de um trio- em ação. Foi abordado o homem que trocava algo com outro. Este logo abaixou e colocou algo no entulho e os três se dispersaram.

J.S.M já veio em direção dos patrulheiros, foi abordado submetido a busca pessoal, tendo na mão R$ 10 e no bolso R$ 50. Ao verificar o que ele havia colocado no entulho se tratava de um saco plástico com 36 porções de maconha, 7 pipetas com cocaína e 17 pedras de crack.

Foi feita uma busca e alguns metros foi localizado outra sacola plástica com 23 pipetas com cocaína, 26 porções de maconha e 54 pedras de crack, foi indagado e alegou ter ido comprar uma porção, foi conduzido e dados relatados a autoridade de plantão que após avalair, ratificou a voz de prisão a J.S.M por tráfico de Drogas ART.33 da lei 11.343/2006 sendo recolhido a cela da cadeia local até audiência de custódia.