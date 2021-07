Tráfico não tira férias. Pai entrega filho

O tráfico de drogas não tirou férias em Santa Bárbara d’Oeste neste julho. A Guarda Municipal segue de olho e pegou um adolescente esta segunda-feira. A operação aconteceu por volta das 10h30 na região da Cidade Nova. A guarnição do subinspetor Amorim e GM Scognamiglio realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Cidade Nova quando foi chamada por um senhor de meia idade que informou que suspeita que seu filho adolescente esta comercializando drogas e que estava escondendo o produto no quarto.

“Deslocamos na residência denunciada e lá deparamos com um outro adolescente que chamava o suspeito de tráfico. Abordado e identificado como: C.E, 17, foi indagado e alegou que estaria ali para assumir o horário no ponto de venda de drogas conhecido como “Bar da Laura”‘.

M. (o adolescente denunciado pelo pai) estava iniciando um diálogo com C. quando houve a averiguação. O pai de M. liberou a entrada na residência e acompanhou a averiguação. No quarto do adolescente foi localizado no trilho da janela do quarto 14 porções de maconha e 70 papelotes de cocaína. Em uma gaveta da cômoda de roupas foram encontrados R$ 840 em cédulas diversas. O adolescente admitiu a posse e a gerência da droga para fins de tráfico, sobre o dinheiro alegou ser fruto da venda drogas.

Diante das circunstâncias ambos os adolescentes foram detidos e apresentados no 2°DP sob o uso de algemas. Os fatos foram narrados a autoridade policial que após analisar as circunstâncias apresentadas deliberou o registro do boletim de ocorrência “Ato Infracional” para M. Foi liberado após o registro. O outro adolescente não foi arrolado no BO.PC. sendo liberada a responsável legal.