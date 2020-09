Tráfico na madrugada na rua Maranhão

Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira na região da Praia Azul acusado de tráfico de drogas. A ação da Guarda Municipal foi na rua Maranhão, Balneário Salto Grande, por volta das 1:50h.

Em patrulhamento Tático de Romu, a equipe avistou dois homens próximos ao alambrado do condomínio Vida Nova 2 do lado interno. Eles entregavam algo para outros dois do lado externo. A equipe foi pra dentro do condomínio para proceder abordagem, mas os dois fugiram em sentido oposto.

Equipe acompanhou um dos fugitivos, logo obtendo sucesso e fazendo a abordagem. Durante a busca pessoal realizada em M.A.L.S., 37, frentista, foram encontrados dinheiro e drogas (cocaína).

Entrevistado a cerca dos fatos, reservou o direito de permanecer em silêncio. Emanada voz de prisão e conduzido ao plantão policial, deliberando autoridade policial pela ratificação da prisão, sendo recolhido ao ergástulo de Sumaré. Drogas e dinheiro apreendidos em auto próprio.