Tráfico na fase ‘nóia’ no centro de Americana

A equipe de Romu Subinspetor Queiroz, GMs Bruno e Roque fazia patrulhamento e recebeu informações de um homem que estava no tráfico na região. Com as características e modos operandi, passou equipe a realizar diligências logrando êxito na localização do denunciado e que após entrevistado, confessou estar em dívidas com traficantes, que por isso realizava a venda de drogas para quitação da dívida, já outro indivíduo que após indagado confessou ter comprado pedra de crack para sustento de seu vício.

Realizada uma varredura no local foram encontrados em vários pontos distintos as drogas para a venda “crack” bem como certa quantia em dinheiro. Emanada voz de prisão ao indivíduo que realizava a venda e ambos apresentados a unidade de polícia civil. Autoridade policial signatária após tomar conhecimento do ocorrido, deliberou pela apreensão das drogas, dinheiro, ratificação da prisão e indiciado autuado recolhido ao ergástulo de Sumaré. Segundo indivíduo após ser ouvido em termo declaratório liberado.