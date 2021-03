Tráfico não da folga no Nova Conquista. Guarda pegou

O tráfico de drogas não parece não dar folga na região do Nova Conquista em Santa Bárbara d’Oeste. A guarda municipal (equipe de apoio tático- Lacerda, Villalon e Campos) foi até a rua Jurandir José da Costa por volta das 19:30 para averiguar o movimento após denúncia anônima.

No local estava um homem trajando camiseta azul, bermuda jeans e chinelo, que estaria na prática do tráfico. A denúncia ainda informava o local onde se escondia as drogas.

Direcionado o patrulhamento até o local, a equipe visualizou W.A.D., 28, nas características da denúncia. Abordado e submetido a busca pessoal no bolso de sua bermuda foi localizado R$ 100. Também foi localizado um frasco plástico contendo 91 ependorfs de cocaína que o mesmo de pronto assumiu ser de sua propriedade

Conduzido até o plantão policial onde a autoridade presente ratificou a prisão em flagrante do indivíduo por tráfico de drogas permanecendo o mesmo a disposição da justiça.