Tráfico. Dois adôs caem em operação da DIG

Dois adolescentes foram detidos por tráfico de drogas nesta terça-feira em Americana. A dupla ‘caiu’ após ação da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (DISE). A Operação “Gavião” tinha como objetivo combater o intenso tráfico de drogas na rua do Gavião, no jardim do Lírios- local conhecido como o maior ponto de venda de maconha aos viciados da cidade. O ponto onde aconteceu a ação é conhecido como “biqueira da quadra”.

Durante as investigações, foi possível determinar o “modus operandi” dos traficantes que operam no local. Um veículo entrega os kits de maconha ao traficante, que permanece na quadra da rua praticando o comércio. Outro traficante, em apoio ao primeiro, guarda as quantidades maiores da maconha, juntamente com o dinheiro, em um imóvel nas proximidades que serve como “casa bomba”.

Hoje, durante a operação policial, os investigadores da DISE de Americana conseguiram abordar o indivíduo que estava traficando no local no momento que entrava em uma residência utilizada como “casa bomba”. Durante a abordagem, outro traficante foi detido no interior do imóvel fazendo a guarda dos entorpecentes.

Em entrevista com os traficantes, constatou-se que ambos eram menores de idade, sendo um deles de 16 anos e outro de 15. Os adolescentes foram detidos e conduzidos à Sede da DISE juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos.

As mães dos adolescentes infratores também compareceram na delegacia especializada, sendo a ocorrência apreciada pela Autoridade Policial. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária e, por força da legislação vigente, as drogas foram apreendidas e os adolescentes infratores foram liberados às suas genitoras, sob o compromisso de comparecerem ao juízo competente quando solicitados.

Drogas Apreendidas: 294 porções de maconha.

Objetos Apreendidos: R$ 80.

(Foto: DISE de Americana)