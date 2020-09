Tráfico do turno da tarde caiu pra Rocam

O tráfico de drogas do turno da tarde acabou mais cedo esta segunda-feira no jardim Guanabara em Americana. A ação da Rocam da Polícia Militar aconteceu por volta das 15:30 na rua do Bangu. Participaram os cabos Teixeira e Eduardo e o soldado Zampronio.

A equipe de ROCAM fazia patrulhamento no jardim Guanabara em local já conhecido pelo tráfico de drogas e foi avistado G.V.S.O.. Ao notar a aproximação da equipe tentou se desvencilhar da abordagem, contudo foi abordado.

Submetido à busca pessoal foi encontrado em sua posse 25 porções de cocaína, totalizando 0,013 Kg. Questionado, acabou por confessar que estava comercializando as drogas no local. Diante dos fatos foi lhe dado voz de prisão, sendo conduzido ate o Plantão Policial, onde após os trabalhos cartorários permaneceu preso à disposição da justiça.