Traficavam no Romano, fugiram, mas perderam carro e drogas

Uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento quando foi avistado um veículo Prisma na cor prata com placa de São Paulo, estacionado em frente ao Bloco 865, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, com um indivíduo no banco do motorista e outros dois indivíduos pelo lado de fora do veículo, o que motivou a abordagem.

Ao realizar a abordagem, rapaz que estava no banco do condutor e um dos outros dois que estavam do lado de fora do veículo, correram e acionaram o alarme e as travas do automóvel, e adentrando no interior do Bloco 865, não sendo localizados.

Um deles foi abordado e nada de ilícito foi localizado. Ao ser questionado a respeito do que estava fazendo naquele local, o indivíduo relatou ser usuário de drogas e que teria ido comprar com a pessoa de nome passado para a polícia e que esse seria o proprietário do automóvel estacionado naquele local.

Foi visualizado pela equipe da polícia que no interior do veículo havia certa quantidade de drogas (cocaína, maconha). O carro foi levado ao Plantão Policial pelo guincho juntamente com o abordado.

O veículo foi aberto e localizado no seu interior 28 porções de cocaína, 49 porções de maconha, R$372,45, em notas diversas, um aparelho celular marca Apple, 3 cartões do banco Bradesco e uma habilitação em nome da mesma pessoa passada pelo abordado.

Foi elaborado um BOPC de averiguação tráfico entorpecente em desfavor do proprietário do veículo, e o averiguado foi ouvido e liberado. Objetos, entorpecentes e veículo apreendidos por auto de exibição e apreensão.