Traficante pobre roda pra Gama

Um traficante ‘pobre’ foi detido por agentes da Guarda Municipal de Americana na noite desta segunda-feira. A equipe fazia patrulhamento preventivo na região dos jardins dos Lírios e Flores quando avistou F.L.S., 41, deixando o corredor que dava acesso à casa dos fundos na rua Jaçanã saindo em direção a uma motocicleta. Ao ver a equipe, gesticulou para o condutor fugisse do local.

Percebendo que iria ser abordado, o homem jogou o que tinha na mão direto no chão. Ele foi abordado e, em buscas pessoais, foram localizadas na cueca 8 porções de maconha. Ele ainda tinha R$ 13 e no chão foram localizadas mais 2 porções.

Indagado sobre as drogas, confessou que teria iniciado a poucas horas a biqueira e ainda disse que são passadas pra ele 10 porções com a venda rende R$ 13, que o valor encontrado com ele era o lucro das primeiras vendas, teria acabado de pegar essas porções para vender no entanto fora surpreendido.

Com a equipe de apoio foi realizada busca na casa de onde ele saiu, esta totalmente abandonada. Nada mais foi encontrado, apenas vestígios, S. foi conduzido até a CPJ. Após tomar conhecimento dos fatos delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas F. ficou a disposição da justiça.

Parte informou que teria uma audiência no dia 14.10 referente a outra prisão que sofreu pelo mesmo crime.