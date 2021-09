Traficando de boa. Foi em cana e perdeu o material

Um homem que traficava drogas na noite deste sábado acabou sendo detido pela equipe de Romu Canil da Guarda Municipal de Americana. A ação aconteceu por volta das 19h20 no cruzamento das ruas Ema e Violetas, no jardim dos Lírios. C.R.S., 36, foi detido e apresentado para o delegado de plantão.

A equipe fazia patrulhamento no bairro e observou o rapaz no local que já é conhecido por constante comércio de entorpecente (tráfico de drogas). Ao avistar a viatura, C.R.S. saiu caminhando e foi abordado. Antes de ser abordado, dispensou uma garrafa de água de alumínio e ao averiguar o objetivo dispensado constatou-se que, no interior, havia 43 porções de maconha.

Em busca pessoal foi localizado no bolso de C.R.S uma bolsa plástica contendo em seu interior: 01 pedra de crack, 01 porção de maconha e R$ 30,15 em notas trocadas. Questionado a respeito o mesmo confessou estar traficando pelo local e que vendia cada porção de maconha por R$ 5 e alegou que já teria vendido 6 porções de maconha.

Diante dos fatos, C.R.S., os entorpecentes localizados e o dinheiro foram apresentados no plantão policial onde a autoridade local após tomar ciência dos fatos RATIFICOU voz de PRISÃO em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas ART. 33 do C.P. apreendendo as drogas e o dinheiro em auto próprio .O indiciado foi recolhido ao sistema prisional.