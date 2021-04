Trafica tinha até dolar no jardim das Flores

Um traficante de drogas/trafica preso pela Polícia Militar na noite da quinta-feira (8) no jardim das Flores em Americana tinha até dolar no meio da feria do dia. Os policiais Ramos e Popolim patrulhavam a rua Bandeira Branca quando avistaram um homem em atitudes suspeitas. Ele foi abordado e durante buscas pessoal foram localizadas 50 pedras de crack, R$ 10 e US$ 1.

Os antecedentes criminais do abordado foram pesquisados e constou que ele já havia sido preso por tráfico de drogas (Art.33). Nada sobre a droga declarou. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o traficante permaneceu à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br