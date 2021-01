Trafica do turno da tarde cai pra GM no Esmeralda

Um traficante de drogas (trafica) que fazia o ‘turno da tarde’ no ponto da rua do Cacau no jardim Esmeralda em Santa Bárbara d’Oeste foi detido por homens da Guarda Municipal na tarde desta segunda-feira. A equipe Inspetor Caineli e GM Guerreiro mais a cadela Tandera fazia patrulhamento no local quando avistou o rapaz, já conhecido por trabalhar no mundo do crime.

O dolescente G.S. percebeu a aproximação da viatura e saiu caminhando e jogou algo ao solo. Durante busca pessoal foi localizado no bolso dele R$ 30 em espécie e fazendo o percurso do mesmo com a cadela de detecção Tandera foi localizada uma porção de maconha.

DEDURADO E CUMPRINDO HORÁRIO– Durante a abordagem, passou um rapaz que não quis se identificar e informou que G.S. teria escondido drogas na calha de uma residência próximo ao local, fato confirmado pela equipe que localizou um invólucro com 7 porções da mesma droga dispensada pela parte.

Indagado sobre os fatos, o mesmo informou estar na prática de tráfico de drogas das 12h até as 18h.

Ocorrência apresentada no Plantão Policial.