Trafica de 17 cai pra GM no Conj Trabalhadores

Um adolescente de 17 anos foi detido no final da noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. A Guarda Municipal/GM fez a ‘batida’ por volta das 23:30 na rua Antônio B. Theodoro no Conj. Hab. Trabalhadores

A equipe tática da Guarda fazia patrulhamento no bairro quando foi visualizado G., 17, entregando 2 eppendorfs que seria de cocaína a J.L.S, 43. Os dois logo foram abordados e em busca pessoal foi localizado com G. R$30 em dinheiro. Ele disse que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas nos indicando um buraco no muro o qual foram localizados:

– 17 eppendorfs de cocaína

– 23 porções de maconha

Dados apresentados pelo plantão policial onde a autoridade presente determinou a apreensão da droga e dinheiro liberando o adolescente a seu pai. Já J. irá responder em liberdade por porte de drogas conforme art°28 da lei 11.343/06.