Trafica cai pra Guarda no Mollon

Um traficante de drogas acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara na madrugada desta quarta-feira. O rapaz disse que estava há um ano no trabalho e que o fazia por conta da crise financeira. A Equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento rua do Níquel- bairro Mollon- em região já com diversas ocorrências de tráfico de drogas e avistou o técnico de informática C. M. B. S., 30, mexendo em uma calha de uma casa.

Ao perceber a presença da viatura, C. M. saiu caminhando sendo abordado logo em seguida. Em busca pessoal foi localizado com ele R$ 48 e um aparelho celular da marca Samsung. Ao verificar a calha onde ele estava mexendo foram localizados 26 papelotes de cocaína.

C. M. afirmou estar na traficância de drogas naquele local, que começou no horário das 22:00h e iria até as 02:00, que vendia cada porção de cocaína a R$ 30. E que esta vendendo por passar dificuldades financeiras, que vende drogas a aproximadamente um ano.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e C. M. conduzido ao plantão policial e ao relatar os fatos ao Delegado de Polícia que ratificou a voz de prisão. Ele foi autuado e recolhido a cadeia pública local para posteriormente ser apresentado em audiência de custódia.