Trafica cai depois de fugir e bater no poste

A abordagem aconteceu na esquina das ruas Solano Trindade e Lúcio Cardoso, no bairro Profilurb, região do Zanaga. A ação começou pouco antes da meia noite e foi feita pelos GMs Nelson, Bruno e Roque.

Um homem acusado de prática de tráfico drogas/trafica foi detido na madrugada desta sábado em Americana depois de fugir em alta velocidade de agentes da Guarda Municipal/Gama. Ele parou depois que bateu com o carro no poste de energia.

Em patrulhamento Tático de Romu, equipe finalizava atendimento de ocorrência na região e visualizou um VW Apolo de cor cinza. Ao perceber a presença dos homens da lei, o rapaz que estava dentro do carro empreendeu fuga e levantou suspeita da equipe.

DEU NO POSTE– Iniciou se então um breve acompanhamento, onde em dado momento a equipe escutou um estrondo e corte de energia elétrica. Visualizaram o veículo colidido com um poste e rapaz no interior. De pronto socorro solicitado e com a presença da unidade resgate, a vítima se negou a ser atendida. Na busca pessoal realizada, encontrado consigo a quantia de R$460 e na busca veicular, outra quantia em dinheiro, drogas ( maconha e cocaína) foram encontrados no interior do automóvel, bem como uma balança de precisão. Durante as averiguações feitas pela equipe, observaram o indivíduo falando para outra pessoa que havia se desfeito de drogas pela via, pedindo para guarda las.

Como a via estava tomada de pessoas e a energia não havia sido reestabelecida, atrapalhou a continuidade das buscas no intuito de localizar tais drogas. L.G.M.F, 20 anos, lavador de auto nada disse, apenas que não possuía CNH e nem documento do veículo. Ele foi detido e apresentado a CPJ local deliberando autoridade policial pela apreensão das drogas, dinheiro e demais objetos, automóvel recolhido ao pátio municipal e indiciado recolhido ao ergástulo de Sumaré.