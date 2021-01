Tráfego sob a ponte do São Jorge é impedido para manutenção em linha férrea

O trecho da Rua São Paulo sob a linha férrea, no Jardim São Jorge, ficará fechado em horário comercial – das 8h às 17h – nestas quarta (6) e quinta-feira (7). O bloqueio foi solicitado pela empresa Rumo, concessionária responsável pelo serviço público de transporte ferroviário de cargas no Estado, para manutenção de segurança no trecho.



Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa interditou o acesso ao pontilhão pelas ruas Azil Martins, no Jardim Santa Rosa, e São Paulo, no São Jorge. Segundo informações fornecidas pelo setor, o fluxo pelo local será impedido nos dois dias, durante esse horário, e poderá ser liberado para passagem de veículos de emergência (ambulâncias, polícias, bombeiros).



Em ofício encaminhado ao prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), a empresa atribuiu o pedido de interdição à necessidade de manutenção dos trilhos, devido ao desgaste natural provocado pela ação do tempo e o trânsito pesado. “Esse tipo de manutenção é essencial para evitar acidentes, como descarrilamento de vagões e locomotivas”, explicou o relações governamentais da Rumo, Marcelo Rodrigues.



A Administração Municipal informa que, durante os horários de interdição da ponte, os motoristas poderão entrar e sair do Jardim São Jorge pela região da Vila Azenha e pelo acesso ao Jardim Picerno, também sob a linha férrea que corta o município.