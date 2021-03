Tradicional salão de beleza fecha as portas em Nova Odessa

O tradicional Beto’s Cabeleireiros e Barbearia é a mais nova ‘vítima econômica’ da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Nova Odessa. O estabelecimento com 35 anos de história, tido por muitos como o maior e mais tradicional salão da cidade, comunicou em sua página oficial do Facebook o encerramento das atividades.

A postagem, feita em nome de Carlos Alberto Batista (o Beto), tinha mais de 360 comentários e 125 compartilhamentos nesta segunda-feira (15). Em agosto do ano passado, o proprietário ficou internado uma semana após ter contraído Covid. Na época, determinou o fechamento temporário do salão e realizou testagem em todos os funcionários e colaboradores.

“Uma decisão triste, porém, muito bem pensada devido as instabilidades causadas pela pandemia”, informou Beto. O salão foi fundado em 1986 na esquina das Ruas 1º de Janeiro e Rio Branco. Depois, em 1999, Beto se mudou para uma sede própria na Rua Rio Branco. E em 2018, após uma ampla reforma, reinaugurou com novo conceito e estilo moderno.

“Agradecemos a cada um que orou, incentivou e nos indicou aos amigos e familiares ao longo de nossa jornada”, completou Beto. O estabelecimento atuava em vários segmentos: salão de beleza, barbearia, esmalteria, estética, Dia da Noiva, Dia do Noivo, manicure, pedicure, depilação e químicas capilares.