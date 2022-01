Tradicional bar Casa Verde muda de endereço em Americana

O tradicional bar Casa Verde, na região central de Americana, fechou as portas com o final de 2021. A filha dos donos do local, Eluani Silva, fez uma longa postagem/reflexão nas redes sociais a respeito do peso da história e do comércio. Ela contou que foi ali que, por décadas, seus pais tiraram “nosso sustento de casa, pagaram minha faculdade e dos meus irmãos com muito suor e orgulho que o nome Casa Verde trouxe e foi assim que eu aprendi a dar valor nas coisas da vida.”

“Foi aí na Rua 30 de julho que cresci, vivi minha infância, aprendi a trabalhar, amadureci, dei risadas, aprendi a fazer caipirinha, aprendi a beber haha, vi coisas que nunca mais vou esquecer, tive clientes, criei amizades, aprendi a valorizar a vida.

Mas foi daí também que nos deu oportunidade de ter nosso próprio negócio e continuar com essa história.

Ontem, dia 30 de dezembro, depois de 20 anos, foi nosso último atendimento na 30 de julho.”

Em janeiro começamos um novo ciclo, em um novo lugar.

“Ah, o Casa Verde não fechou, ele apenas vai mudar o endereço tá?! Dia 10 começará um novo capítulo dessa história linda da família Casa Verde”, completou.