Tracking Santa Bárbara começa com 16 nomes a vereador

O tracking do NM que vai medir a corrida eleitoral em Santa Bárbara começou com 16 nomes de candidatos a vereador citados. Ao menos seis partidos tiveram nomes de seus candidatos citados. Foram feitas 120 entrevistas em nas regiões do Mollon, Cidade Nova e Esmeralda.

O tracking também mede como está a corrida para prefeito na cidade. Por força da legislação, os nomes e os dados não podem ser publicados até o dia da eleição, mas indicam a percepção do eleitorado.

MAIS INDECISOS– Comparando com Americana, que já teve 4 dias de tracking, o primeiro dia em Santa Bárbara mostrou mais indecisos do que na cidade vizinha.