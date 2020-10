Tracking dia 2. Todos nomes a prefeito já citados

O tracking do NM que começou a ouvir em média 15o pessoas por dia em Americana e Santa Bárbara d’Oeste alternadamente já captou todos os nomes de candidatos a prefeito no 2o dia. A vereador, nos dois dias já foram citados 27 nomes – 5 novos no segundo dia. As entrevistas foram feitas nas regiões da Cidade Jardim, Jardim São Paulo e Jardim São Pedro, Praia Azul, São Vito e Centro.

Somente Americana foi verificada nos dois primeiros dia de buscas.

Por conta da lei eleitoral, os resultados ainda não podem ser divulgados, mas vão captar a tendência do eleitor na reta final.