Trabalho com bolsa auxílio com inscrições abertas em Americana

Através da parceria com o Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana informa que estão abertas 60 vagas no município para o programa Bolsa Trabalho, em que os selecionados irão receber uma bolsa auxílio, durante cinco meses. Em contrapartida, os mesmos deverão cumprir horas de trabalho em órgãos públicos e fazer um curso de qualificação profissional.

O objetivo do programa é oferecer ocupação, renda e qualificação profissional para a população desempregada.

· Benefício: Bolsa-auxílio de R$ 535 por 5 meses.

· Contrapartida: 4 horas de trabalho diário, por 5 dias, em órgãos públicos, e curso de formação profissional.

· Quem pode participar: cidadãos desempregados maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita menor do que meio salário mínimo, residentes no estado de São Paulo há mais de dois anos, que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de agosto no link www.bolsadopovo.sp.gov.br

“Esse é um programa muito importante, porque promove a distribuição de renda mas ao mesmo tempo estimula o trabalho e promove a capacitação profissional, para que ao final dos cinco meses o beneficiário possa ter a felicidade de se recolocar no mercado de trabalho, que é o objetivo de todos”, disse o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Após a seleção para obter a bolsa auxílio, os candidatos deverão escolher apenas um curso profissionalizante virtual, que terá duração de 80 horas. Os cursos são:

– Auxiliar de controle de produção e estoque

– Gestão administrativa

– Gestão de pessoas

– Organização de eventos

– Rotinas e serviços administrativos

– Secretariado e recepção